Смотрите Вести в 9.00: большой гуманитарный груз на передовую собрали волонтёры движения...
Смотрите "Вести" в 9.00: большой гуманитарный груз на передовую собрали волонтёры движения "ZaНаших"
"СпИцназ за нас!"
- Швейбат и спИцназ - для фронта. Большой гуманитарный груз на передовую собрали волонтёры движения "ZaНаших".
"Собинское медтурне"
- Доступная медицина даже для самых отдаленных уголков. В регионе начал работу передвижной ФАП. Чем он оснащен?
"Храм зазвучал"
- И стопудовый благовестник зазвонил в Собинском районе. Митрополит Тихон освятил девять новых колоколов - подарок воршинскому храму.