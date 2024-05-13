Смотрите Вести в 9.00: большой гуманитарный груз на передовую собрали волонтёры движения...

Смотрите "Вести" в 9.00: большой гуманитарный груз на передовую собрали волонтёры движения "ZaНаших""СпИцназ за нас!"- Швейбат и спИцназ - для фронта. Большой гуманитарный груз на передовую собрали волонтёры движения "ZaНаших"."Собинское медтурне"- Доступная медицина даже для самых отдаленных уголков. В регионе начал работу передвижной ФАП. Чем он оснащен?"Храм зазвучал"- И стопудовый благовестник зазвонил в Собинском районе. Митрополит Тихон освятил девять новых колоколов - подарок воршинскому храму.