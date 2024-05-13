События недели с Дарьей Давыдовой: владимирцы отметили семьдесят девятую годовщину Победы в Великой...

События недели с Дарьей Давыдовой: владимирцы отметили семьдесят девятую годовщину Победы в Великой Отечественной Войне"Великий день". Владимирцы отметили семьдесят девятую годовщину Победы в Великой Отечественной Войне."Полет в вечность". В небо над Владимиром взмыла "Бессмертная эскадрилья" с летчиками-фронтовиками на борту.Майские снегопады оставили владимирцев без света. Дачники переживают за рассаду, дети лепят "маевиков"."Пальцем тронула". Руководство частного детского сада в Юрьевце пыталось замять инцидент с избиением ребенка."Давление в норме". Владимирские гипертоники теперь под круглосуточным наблюдением умных тонометров."Яйцо в дупле, дупло - в липе, липа - в парке". Скромные утиные апартаменты в самом центре Владимира.