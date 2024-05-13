Сотрудники музея-заповедника сохраняют наследие владимирских наивистов Так называют представителей...

Сотрудники музея-заповедника сохраняют наследие владимирских наивистовТак называют представителей самодеятельного искусства, прежде всего - художников, не получивших специального художественного образования. Одним из таких самоучек был Егор Михайлович Бабаков. Его имя открыли случайно. Репортаж Дарьи Давыдовой.Специалист по деревянным артефактам, хранитель коллекции "Дерево" музея-заповедника, возможно, важнейшее открытие в жизни Андрей Бабаков сделал, исследуя древо своей семьи. Ветвистое, раскидистое, корнями оно вросло в суздальские земли. Вся его родня - здесь и неподалеку, здесь жили его предки и, пожалуй, самый замечательный из них, троюродный дед, Егор Михайлович Бабаков. Вот в этом доме.- Кстати, окна занавешаны, а он тоже занавешивал окна.- Почему?- Ааа, скорее всего, хранил секреты.Каким он был? Да вот таким, как на единственном фото. Егор Бабаков родился в крестьянской семье. Здесь, в Веси закончил четыре класса церковно-приходской школы, потом курсы счетовода. Еще мальчишкой перенял у деда мастерство плетения из лозы.Андрей Бабаков, внук Егора Бабакова, сотрудник ВСМЗ:- Отучился он еще также на ветеринарного фельдшера. И работал фельдшером, и помогал многим жителям. Причем, как вот вспоминают местные жители, был безотказным человеком. То есть к нему даже ночью люди приходили. За Бабаковым, который шел там и помогал их коровам, телятам, ну и прочей скотине, которая занеможилась, попала в беду там и так далее.Чему Бабакова точно никто не учил, так это живописи. Неутолимое желание предать холсту все, что не получалось объять словом, накрыло его уже в преклонном возрасте, на пенсии. Бабаков рисовал то, что видел - однажды и много раз. Проявлял воспоминания из глубокого детства. Вот, наверное, ярчайшее - полет кометы Галлея. В историческом для астрономов 1910 году Егорке Бабакову было всего 4 года. В воображении ребенка в толпе деревенских у околицы небесное тело было величиной с Луну.Андрей Бабаков, внук Егора Бабакова, сотрудник ВСМЗ:- Работы он свои делал на фанере из-под почтовых ящиков, либо покупал, либо ему так вот доставалось. Иногда наклеивал бумагу.Краски ему дочь Надежда из Нижнего Новгорода привозила. Масляные краски. То есть он делал зарисовку карандашом и по ней уже вот этим маслом. Причем там не смешивал, там, оттенки, полутона. То есть вот есть тюбик масляной краски, вот таким образом он это все и записывал.Эти наивные картинки, может, так и остались бы чем-то личным, если бы не случай. В начале восьмидесятых в Весь снарядили экспедицию музейщиков - добывать предметы для экспозиции самодеятельного творчества народов РСФСР. Соседи сразу указали на дом лозоплетельщика Бабакова.Андрей Бабаков, внук Егора Бабакова, сотрудник ВСМЗ:- Вот как рассказывал уже, приехал завхоз из ВСМЗ за метелками, за корзинами, зашел к нему домой и просто обомлел. У него все стены, сарай, коридор, даже потолок, всё было в картинах!Позже музей приглашал Егора Михайловича принять участие в подготовке к первому Празднику народных ремесел на Троицу. В ответном письме в январе 82-ого Бабаков, как умел, подробно и с большой любовью рассказал об истории, природе родного края, о местных промыслах и ремеслах, и в конце скромно, хотя и не без гордости, добавил.- Немного о себе. Я имею пристрастие к живописи. Конечно, я далеко не художник, но рисую местную природу. Прошлый год Валентиной Семеновной были отобраны шесть моих картин, из них четыре приняты и оценены. В этом году я сдал на просмотр комиссии музея десять картин, но комиссия еще не состоялась.Комета Бабакова так и летит сквозь годы в памяти Аллы Зайковой. Директор Суздальского филиала музея-заповедника, она одна из немногих, кому довелось лично пообщаться с художником-самоучкой. В музейной подшивке сохранилась газетная публикация от 1988 года про выставку "Советский наив", которая проходила в Париже и на которой были представлены целых шесть картин Бабакова!Алла Зайкова, директор Суздальского филиала ВСМЗ:- А вот любопытный такой момент, когда вот написали эту статью, и когда появилось уже в газете, отношение уже к нему немного стало другое. Потому что очень многие его односельчане рассматривали это как чудачество. Ну, как чудачество! Ну, рисует человек и рисует, вот как-то так вот. Каждый по-своему, грубо говоря, с ума сходит. Вот он так. Но тем не менее остался в коллекции нашего музея на века!Два пейзажа весьского наивиста - "В ночное" и "Церковь Ильи Пророка" - были включены в каталог парижской выставки. Только все это - и каталог, и статья, и признание - случилось уже после смерти Егора Михайловича. Едва бы, конечно, эта слава выманила его из деревни, говорит внук Андрей. В той судьбе бушевали ветра и похлеще. Бабаков прошел две войны - Советско-финляндскую и Великую Отечественную.Андрей Бабаков, внук Егора Бабакова, сотрудник ВСМЗ:- После войны ему вообще предлагали, он занимался восстановлением Чкаловского аэродрома, предлагали ему в Москве осесть, но он отказался от этого предложения и сознательно вернулся сюда, в село Весь. Мне кажется, это наверное, ну, это любовь к родному краю. Человек выбрал родное село, приехал сюда и здесь жил практически до смерти.Самобытный художник и добрейшей души человек, Егор Михайлович Бабаков умер в одиночестве в доме-инвалидов и обрел покой на кладбище небольшого села Выпово, став одним целым с землей, которую всю жизнь так ярко, так наивно и бесхитростно любил.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"