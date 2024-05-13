Олег Лавричев, арестованный за легализацию имущества, останется спикером нижегородской Гордумы.

Олег Лавричев, обвиненный в присвоении и растрате суммы в размере почти 22,5 миллионов рублей, остается на посту председателя думы Нижнего Новгорода. Информация представлена на официальном сайте муниципального парламента.Напомним, в конце апреля Олега Лавричева задержали на территории Донбасса и доставили в Нижний Новгород, где ему было предъявлено обвинение в растрате указанной суммы. Следствием установлено, что в 2018 году председатель муниципального парламента потратил эти деньги на покупку маммографа для Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина, одновременно занимая должность генерального директора данного предприятия.