Страшная авария забрала жизнь пешехода в Собинском районе По предварительной информации...

Страшная авария забрала жизнь пешехода в Собинском районеПо предварительной информации регионального УМВД, 12 мая 2024 года на 156 километре ФАД «М-7 Волга» в Собинском районе водитель автомобиля «Фольксваген», 1999 года рождения двигался в сторону Москвы.Он не учел дорожные условия и безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на дорожное ограждение. Потеряв контроль над управлением, мужчина пересек проезжую часть, газон, после чего - уже на АЗС - столкнулся с автомобилем «Рено».Затем молодой человек совершил наезд на опору ЛЭП и на пешехода 1978 года рождения, который находился около водительской двери грузового автомобиля «Вольво», и совершил столкновение с грузовиком.В результате ДТП пешеход скончался на месте.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области