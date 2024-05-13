Мигрант, не имеющий регистрации в РФ, фиктивно прописал своих соотечественников в старом доме в одной из деревень Кольчугинского района. При этом жить там никто из них не собирался –

Мигрант, не имеющий регистрации в РФ, фиктивно прописал своих соотечественников в старом доме в одной из деревень Кольчугинского района. При этом жить там никто из них не собирался – здание представляет собой обветшалую постройку. Как сообщили в прокуратуре, в мае прошлого года мужчина зарегистрировал в деревенском доме свою соотечественницу. Фигурант действовал с помощью доверенности от