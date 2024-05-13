В Кольчугино мужчина незаконно регистрировал иностранных граждан в обветшалой постройке Утверждено...

В Кольчугино мужчина незаконно регистрировал иностранных граждан в обветшалой постройкеУтверждено обвинительное заключение в отношении гражданина иностранного государства, не имеющего регистрации на территории РФ.В одной из деревень Кольчугинского района в мае 2023 года обвиняемый, с помощью доверенности от имени собственника дома, фиктивно поставил на учет свою соотечественницу.При этом мужчина заведомо знал о том, что собственник жилплощади категорически не хочет предоставлять иностранной гражданке жилье: как для регистрации, так и для фактического проживания.Более того, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что это помещение представляет собой обветшалую постройку, - не пригодную для проживания.Злоумышленник там же фиктивно поставил на учет еще семерых граждан иностранного государства.«Он обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Владимирской области.Вину в совершённых преступлениях обвиняемый признал частично, утверждая, что хотел лишь безвозмездно помочь соотечественникам.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений