Об этом сообщают представители регионального Управления МВД.

В массовом ДТП под Собинкой погиб пешеход. Происшествие случилось около 1:20 вчера, 12 мая, на 156-м километре трассы М-7. Об этом сообщают представители регионального Управления МВД.Водитель «Фольцвагена» 1999 года рождения ехал из Владимира в Москву с превышением скорости, из-за чего влетел в ограждение, пересёк проезжую часть и газон, после чего срезался на АЗС в «Рено». Далее легковушку понесло в сторону опоры ЛЭП, здесь она столкнулась сначала в мужчину 1978 года рождения и в грузовик «Вольво».Пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.