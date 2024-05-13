Утвержденные даты ЕГЭ с внесенными изменениями опубликовали на сайте администрации города Владимира. Также выпускникам напомнили, что теперь, по новым правилам, один из предметов можно

Утвержденные даты ЕГЭ с внесенными изменениями опубликовали на сайте администрации города Владимира. Также выпускникам напомнили, что теперь, по новым правилам, один из предметов можно будет пересдать. Пересдать ЕГЭ разрешается только по одному учебному предмету, зато эти результаты можно использовать для поступления уже в текущем году. Для пересдачи отведены два резервных дня – 4 и 5