В Петушках инвалида не обеспечивали жизненно важными лекарствами В Петушинском районе местная...

В Петушках инвалида не обеспечивали жизненно важными лекарствамиВ Петушинском районе местная жительница достигла пенсионного возраста, является инвалидом третьей группы по общему заболеванию. Для лечения специалистами ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» пациентке рекомендован прием лекарства, который она вправе получать бесплатно.Отметим, что препарат входит в стандарты лечения, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также в перечень препаратов для федеральных льготников.Однако длительное время женщина не была обеспечена медикаментом. За помощью она обратилась в прокуратуру.«Направлено в суд исковое заявление к Министерству здравоохранения Владимирской области, ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» об обязании обеспечить пациентку необходимыми лекарственными препаратами, а также о компенсации морального вреда в связи с несвоевременным обеспечением», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений