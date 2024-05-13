В Собинке перед судом предстанет мужчина, случайно убивший своего приятеля Утром 24 февраля 2024...

В Собинке перед судом предстанет мужчина, случайно убивший своего приятеляУтром 24 февраля 2024 года обвиняемый шел по дороге на работу и случайно встретил своего коллегу. Тот предложил ему не ходить на предприятие и выпить вместе спиртного.Сначала мужчины сходили в одно из кафе в Лакинске, а позже купили в магазине алкоголь и отправились домой к обвиняемому, где в тот момент находилась его сожительница.Гость оказывал хозяйке квартиры знаки внимания, не реагируя на замечания фигуранта. Тогда его попросили покинуть квартиру, но он отказался.Между мужчинами произошла обоюдная драка, в процессе которой гость нанес хозяину дома удар стеклянной бутылкой по голове. В ответ обвиняемый взял кухонный нож и ударил им в грудь жертвы.Потерпевший сумел выйти из квартиры и постучаться в дверь соседям, те вызвали полицию и скорую помощь. В автомобиле по пути в больницу потерпевший скончался.«Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Лакинска, ранее судимого по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено в Собинский городской суд.Фото: СУ СК по Владимирской области