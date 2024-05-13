В Собинском районе закупили передвижной фельдшерско-акушерский пункт Благодаря региональной...

В Собинском районе закупили передвижной фельдшерско-акушерский пунктБлагодаря региональной программе модернизации здравоохранения в Собинском районе медицина стала доступнее. ЦРБ удалось закупить передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Как он оснащен и какие врачи проводят осмотры - расскажем в нашем сюжете.- Высоковато.. 220. -Да ладно! Это, может, синдром доктора в белом халате.. ? - Наверное-наверное.Деревня Шепели Собинского района. Ближайший ФАП - в 6 километрах. Жители, конечно, стараются, не болеть. Но и возможность посетить врачей не упускают. Тем более, когда медики сами идут навстречу.- Просто я как бы в дань моде.. Надо провериться.В передвижном фельдшерско-акушерском пункте - компактно размещаются 2-3 врача и их пациенты. Это, например, мини-кабинет гинеколога Ольги Балкиной. Акушерское кресло, одноразовые стерильные стекла, умывальник.Ольга Балкина, акушер-гинеколог Собинской ЦРБ:- Здесь у нас все достаточно хорошо оснащено, есть всё необходимое для осмотра пациентки. И инвентарь, и одноразовый инструментарий. Всё это позволяет провести первичный медосмотр.Также есть аппараты ЭКГ, приборы для определения уровня сахара в крови. Работают и узкие специалисты: хирург, стоматолог. Поликлиника "на колесах" объезжает отдаленные населенные пункты дважды в неделю.Светлана Муравьева, главный врач Собинской районной больницы:- Тепло, удобно, мобильно.. Даже есть компьютер. Если есть интернет, можно подключиться к системе.- Что вас беспокоит?- Ноги не ходят.К некоторым пациентам врачи передвижного пункта приходят на дом. Лидии Андреевне исполнилось 93. И для нее такие встречи - даже просто возможность пообщаться.Лидия Глазкова:- В школу я ходила в Березники, 7 километров, возьмешь четвертиночку молочка и кусочек хлебушка.С начала года фельдшеры Собинской больницы осмотрели уже около 300 пациентов. И сами врачи охотно соглашаются на такие медицинские турне. Это и есть доступная медицина.Мария Грунина, медик-волонтер:- Пытаешься помочь как-то, потому что эти отдаленные пункты.. Настолько здесь дефицит медицинских кадров. Тех же самых врачей, фельдшеров.Передвижные ФАПы работают во всех районах Владимирской области. График есть на сайте министерства здравоохранения.Анастасия Сахарова "Вести-Владимир".