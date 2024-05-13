В Собинском районе закупили передвижной фельдшерско-акушерский пункт
Благодаря региональной...
В Собинском районе закупили передвижной фельдшерско-акушерский пункт
Благодаря региональной программе модернизации здравоохранения в Собинском районе медицина стала доступнее. ЦРБ удалось закупить передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Как он оснащен и какие врачи проводят осмотры - расскажем в нашем сюжете.
- Высоковато.. 220. -Да ладно! Это, может, синдром доктора в белом халате.. ? - Наверное-наверное.
Деревня Шепели Собинского района. Ближайший ФАП - в 6 километрах. Жители, конечно, стараются, не болеть. Но и возможность посетить врачей не упускают. Тем более, когда медики сами идут навстречу.
- Просто я как бы в дань моде.. Надо провериться.
В передвижном фельдшерско-акушерском пункте - компактно размещаются 2-3 врача и их пациенты. Это, например, мини-кабинет гинеколога Ольги Балкиной. Акушерское кресло, одноразовые стерильные стекла, умывальник.
Ольга Балкина, акушер-гинеколог Собинской ЦРБ:
- Здесь у нас все достаточно хорошо оснащено, есть всё необходимое для осмотра пациентки. И инвентарь, и одноразовый инструментарий. Всё это позволяет провести первичный медосмотр.
Также есть аппараты ЭКГ, приборы для определения уровня сахара в крови. Работают и узкие специалисты: хирург, стоматолог. Поликлиника "на колесах" объезжает отдаленные населенные пункты дважды в неделю.
Светлана Муравьева, главный врач Собинской районной больницы:
- Тепло, удобно, мобильно.. Даже есть компьютер. Если есть интернет, можно подключиться к системе.
- Что вас беспокоит?
- Ноги не ходят.
К некоторым пациентам врачи передвижного пункта приходят на дом. Лидии Андреевне исполнилось 93. И для нее такие встречи - даже просто возможность пообщаться.
Лидия Глазкова:
- В школу я ходила в Березники, 7 километров, возьмешь четвертиночку молочка и кусочек хлебушка.
С начала года фельдшеры Собинской больницы осмотрели уже около 300 пациентов. И сами врачи охотно соглашаются на такие медицинские турне. Это и есть доступная медицина.
Мария Грунина, медик-волонтер:
- Пытаешься помочь как-то, потому что эти отдаленные пункты.. Настолько здесь дефицит медицинских кадров. Тех же самых врачей, фельдшеров.
Передвижные ФАПы работают во всех районах Владимирской области. График есть на сайте министерства здравоохранения.
Анастасия Сахарова "Вести-Владимир".