В Судогде перед судом предстанет виновник смертельной аварии Днем 15 декабря 2023 года мужчина,...

В Судогде перед судом предстанет виновник смертельной аварииДнем 15 декабря 2023 года мужчина, управляя технически исправным автомобилем «KIA DE», двигался вне населенного пункта по автомобильной дороге Р-132 «Золотое кольцо» со стороны Гусь-Хрустального во Владимир.На 321 километре водитель совершил маневр обгона автомобиля «LADA VESTA», но при въезде в правую полосу движения не справился с управлением и съехал задним правым колесом на обочину.Из-за заноса автомобиля мужчина выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со следовавшим там автомобилем «LADA KSOY5L», водитель которого и один из его пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир получил серьезные травмы.«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью третьего).» - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело будет направлено в Судогодский районный суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений