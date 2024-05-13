Водитель из Владимира ответит в суде за ДТП, в результате которого погибли два человека. Трагедия произошла в Судогодском районе на 321 км трассы Р-321 в прошлом году 14 декабря. Об этом

Водитель из Владимира ответит в суде за ДТП, в результате которого погибли два человека. Трагедия произошла в Судогодском районе на 321 км трассы Р-321 в прошлом году 14 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. В тот день мужчина ехал на технически исправном авто «Киа» из Гусь-Хрустального во Владимир. В районе 321 км водитель решил