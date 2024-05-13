Деревянный мост, который ведет от ГТК «Суздаль» к Спасо-Ефимиеву монастырю, закрыли на ремонт. Об этом сообщили в официальной группе гостиничного комплекса в соцсетях. Реконструкция

Деревянный мост, который ведет от ГТК «Суздаль» к Спасо-Ефимиеву монастырю, закрыли на ремонт. Об этом сообщили в официальной группе гостиничного комплекса в соцсетях. Реконструкция продлится с 13 мая по 10 июня этого года. Из поста в группе «ГТК Суздаль» Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы постараемся выполнить все работы максимально быстро. Просим учитывать эту информацию