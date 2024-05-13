Деревянный мост, который ведет от ГТК «Суздаль» к Спасо-Ефимиеву монастырю, закрыли на ремонт. Об этом сообщили в официальной группе гостиничного комплекса в соцсетях. Реконструкция
<a href="https://33live.ru/novosti/13-05-2024-v-suzdale-most-cherez-kamenku-vozle-gtk-zakryli-na-remont.html" target="_blank">В Суздале мост через Каменку возле ГТК закрыли на ремонт</a> - Деревянный мост, который ведет от ГТК «Суздаль» к Спасо-Ефимиеву монастырю, закрыли на ремонт. Об этом сообщили в официальной группе гостиничного комплекса в соцсетях. Реконструкция
[url=https://33live.ru/novosti/13-05-2024-v-suzdale-most-cherez-kamenku-vozle-gtk-zakryli-na-remont.html]В Суздале мост через Каменку возле ГТК закрыли на ремонт[/url] - Деревянный мост, который ведет от ГТК «Суздаль» к Спасо-Ефимиеву монастырю, закрыли на ремонт. Об этом сообщили в официальной группе гостиничного комплекса в соцсетях. Реконструкция