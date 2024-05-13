Владимирцам представили пять самых полезных блюд из русской кухни Наши предки питались весьма...

Владимирцам представили пять самых полезных блюд из русской кухниНаши предки питались весьма здоровой пищей. Способы приготовления — запекание, томление в печи или варка. Кроме того, они использовали мало сахара и соли. А также в меню всегда присутствовали супы, крупы и овощи.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, какие традиционные для русской кухни блюда можно назвать особенно полезными.1. Квашеная капустаТакая капуста даже полезнее свежей, благодаря содержанию полезных лактобактерий, которые помогают здоровой работе желудочно-кишечного тракта, улучшают иммунитет и даже способствуют поддержанию хорошего настроения, определенным образом воздействуя на выработку некоторых гормонов.Кроме того, в ней содержится много витамина С, есть витамины группы В, витамины А и Е, плюс калий, натрий, магний, фосфор, железо, медь.Квашеная капуста содержит много полезной клетчатки и весьма низкокалорийна.2. ПолбаВ оболочке ее зерен содержится максимум полезных веществ. Среди них – фолиевая, никотиновая и кремниевая кислоты, витамины группы В, витамин Е, жирные кислоты, магний, калий, фосфор, железо, цинк, селен и так далее. Также в полбе много белка: до 32%, включая 18 незаменимых аминокислот.Эта крупа полезна для пищеварения, для иммунной и нервной систем, для здоровья костей и мышц. Она помогает нормализовать уровень сахара в крови и снизить количество вредного холестерина.3. УхаЛучшими вариантами для классической ухи считаются судак, щука, окунь, ерш и сиг, а вот плотва, лещ, уклейка или вобла для такого супа не годятся.В первую очередь она хороша тем, что блюдо это диетическое. При своей питательности и богатстве белком, уха очень хорошо усваивается и переваривается – лучше, чем мясные супы.Такое блюдо содержит белок, полезные жиры, калий, фосфор, магний, кремний, кобальт, хром и другие. Уха полезна для кожи и волос, для кроветворной, эндокринной и пищеварительной систем, для обмена веществ и иммунитета.4. ВаренецВ варенце много молочного белка, который усваивается даже лучше, чем белок из цельного молока, благодаря процессам ферментации. Этот продукт полезен для здоровой работы желудочно-кишечного тракта, для улучшения кишечной микрофлоры.Аминокислоты, которые содержит варенец, важны для работы центральной нервной системы, а микроэлементы – для здоровья костей, кроветворения и иммунитета.5. Клюквенный морсКислинку ягоде придают лимонная, бензойная, хинная, гиппуровая, яблочная и другие кислоты. Но главный бонус клюквы – содержание в ней фитонцидов, антибактериальных веществ, борющихся с вредными микроорганизмами. В том числе по этой причине клюквенный морс хорош при простуде: даже если она имеет вирусный характер, фитонциды помогут избежать присоединения бактериальной инфекции.Кроме того, такой морс может помочь уменьшить жар при простуде, ускорить обменные процессы и усилить потоотделение. А его антибактериальные и противогрибковые свойства помогают не только верхним дыхательным путям, но и другим органам и системам и могут, например, помочь при борьбе с пародонтозом или болезнями почек.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений