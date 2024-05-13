Владимирцам представили пять самых полезных блюд из русской кухни
Наши предки питались весьма...
Владимирцам представили пять самых полезных блюд из русской кухни
Наши предки питались весьма здоровой пищей. Способы приготовления — запекание, томление в печи или варка. Кроме того, они использовали мало сахара и соли. А также в меню всегда присутствовали супы, крупы и овощи.
В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, какие традиционные для русской кухни блюда можно назвать особенно полезными.
1. Квашеная капуста
Такая капуста даже полезнее свежей, благодаря содержанию полезных лактобактерий, которые помогают здоровой работе желудочно-кишечного тракта, улучшают иммунитет и даже способствуют поддержанию хорошего настроения, определенным образом воздействуя на выработку некоторых гормонов.
Кроме того, в ней содержится много витамина С, есть витамины группы В, витамины А и Е, плюс калий, натрий, магний, фосфор, железо, медь.
Квашеная капуста содержит много полезной клетчатки и весьма низкокалорийна.
2. Полба
В оболочке ее зерен содержится максимум полезных веществ. Среди них – фолиевая, никотиновая и кремниевая кислоты, витамины группы В, витамин Е, жирные кислоты, магний, калий, фосфор, железо, цинк, селен и так далее. Также в полбе много белка: до 32%, включая 18 незаменимых аминокислот.
Эта крупа полезна для пищеварения, для иммунной и нервной систем, для здоровья костей и мышц. Она помогает нормализовать уровень сахара в крови и снизить количество вредного холестерина.
3. Уха
Лучшими вариантами для классической ухи считаются судак, щука, окунь, ерш и сиг, а вот плотва, лещ, уклейка или вобла для такого супа не годятся.
В первую очередь она хороша тем, что блюдо это диетическое. При своей питательности и богатстве белком, уха очень хорошо усваивается и переваривается – лучше, чем мясные супы.
Такое блюдо содержит белок, полезные жиры, калий, фосфор, магний, кремний, кобальт, хром и другие. Уха полезна для кожи и волос, для кроветворной, эндокринной и пищеварительной систем, для обмена веществ и иммунитета.
4. Варенец
В варенце много молочного белка, который усваивается даже лучше, чем белок из цельного молока, благодаря процессам ферментации. Этот продукт полезен для здоровой работы желудочно-кишечного тракта, для улучшения кишечной микрофлоры.
Аминокислоты, которые содержит варенец, важны для работы центральной нервной системы, а микроэлементы – для здоровья костей, кроветворения и иммунитета.
5. Клюквенный морс
Кислинку ягоде придают лимонная, бензойная, хинная, гиппуровая, яблочная и другие кислоты. Но главный бонус клюквы – содержание в ней фитонцидов, антибактериальных веществ, борющихся с вредными микроорганизмами. В том числе по этой причине клюквенный морс хорош при простуде: даже если она имеет вирусный характер, фитонциды помогут избежать присоединения бактериальной инфекции.
Кроме того, такой морс может помочь уменьшить жар при простуде, ускорить обменные процессы и усилить потоотделение. А его антибактериальные и противогрибковые свойства помогают не только верхним дыхательным путям, но и другим органам и системам и могут, например, помочь при борьбе с пародонтозом или болезнями почек.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений