14 мая во Владимире температура может опуститься ниже 0.

Во Владимирской области ожидаются заморозки до -1 градуса ночью и утром вторника, 14 мая, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, о чем сообщила пресс-служба мэрии.Это может привести к риску потери урожая, поэтому необходимо принять меры для защиты растений, например, укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Также повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергоснабжении, а также увеличения количества пожаров из-за неправильного использования обогревателей.