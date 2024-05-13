Владимирцы могут увидеть, как будет выглядеть дом купца Тарасова после реставрации В агентстве...

Владимирцы могут увидеть, как будет выглядеть дом купца Тарасова после реставрацииВ агентстве реновации архитектурного наследия «Интеллект» опубликовали рендеры отреставрированного дома купца Тарасова во Владимире.Так будет выглядеть уникальный дом в центре областной столицы к 2025 году. Здание расположено по адресу: улица Дворянская, дом 11.Уже стартовали противоаварийные работы, вывезен весь мусор, разобрана старая крыша и демонтированы окна.Реставраторы уточняют, что исторический облик здания будет сохранен. Кроме того, планируют «подчеркнуть» все архитектурные решения второй половины 19 века.Фото: телеграм-канал «Реновация с Интеллектом»