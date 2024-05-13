Владимирские поисковики приняли участие в международной Вахте памяти ... в Смоленской...

Владимирские поисковики приняли участие в международной "Вахте памяти"... в Смоленской областиЗа десять дней на местах боёв в Угранском районе при участии наших ребят были найдены и подняты останки 8-ми красногвардейцев. Установлено одно имя - благодаря сохранившемуся солдатскому смертному медальону.Воинов Красной Армии торжественно перезахоронили.Добавим, участие владимирских поисковиков в экспедиции организовано на средства президентского гранта в рамках реализации проекта "Дорогами памяти".