Владимирские поисковики приняли участие в международной Вахте памяти
... в Смоленской...
Владимирские поисковики приняли участие в международной "Вахте памяти"
... в Смоленской области
За десять дней на местах боёв в Угранском районе при участии наших ребят были найдены и подняты останки 8-ми красногвардейцев. Установлено одно имя - благодаря сохранившемуся солдатскому смертному медальону.
Воинов Красной Армии торжественно перезахоронили.
Добавим, участие владимирских поисковиков в экспедиции организовано на средства президентского гранта в рамках реализации проекта "Дорогами памяти".