Владимирское Торпедо одержало первую домашнюю победу сезона Владимирское Торпедо еще больше...

Владимирское Торпедо одержало первую домашнюю победу сезонаВладимирское Торпедо еще больше подпортило и так мрачное настроение питерских болельщиков, обыграв на домашнем поле "Зенит-2".Напомню, в минувшие выходные главная футбольная команда Санкт-Петербурга, уступив московскому ЦСКА, за два тура до конца чемпионата лишилась лидерства и теперь впервые за шесть лет может остаться без чемпионства.С таким же счетом, 1-0 черно-белые расправились со второй командой северной столицы.На двенадцатой минуте футболисты Торпедо перехватили мяч на чужой половине, Илья Жаров точным пасом вывел Владислава Агалакова на свидание с голкипером гостей. Тот обыграл вратаря и завёл мяч в ворота. Первая домашняя победа торпедовцев.Денис Евсиков, главный тренер команды футбольного клуба "Торпедо- Владимир":- Ребята молодцы, реализовали свой момент. Второй тайм потерпели и в концовке, как это обычно бывает, был момент стопроцентный, который нужно было забить и реализовать. Долго мы к этой победе шли. Только через такие победы и будет коллектив.В следующем туре, в воскресенье владимирское "Торпедо" имеет шанс испортить настроение столичным болельщикам. Черно-белые сыграют на выезде с московским "Спартаком-2".А футбольный клуб "Муром в эти выходные принимал "Новосибирск" и в драматичном поединке, уступая на протяжении практически всего матча, в самом конце сумел отыграться. Данила Янов мощно пробил головой. 1-1.В среду муромские футболисты сыграют на выезде в Уфе.