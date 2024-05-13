Московский список Казанской иконы Божией Матери прибудет во Владимир вечером 16 мая. Икона расположится в Богородице-Рождественском монастыре. Горожанам предлагают присоединится к

Московский список Казанской иконы Божией Матери прибудет во Владимир вечером 16 мая. Икона расположится в Богородице-Рождественском монастыре. Горожанам предлагают присоединится к Всероссийскому молебну о Победе. Московский список Казанской иконы Божией Матери – икона Русских Побед, уточняют во владимирской епархии. Как считают искусствоведы, образ был написан примерно в 1580 году. Казанская икона поддерживала народное ополчение Минина