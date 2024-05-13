Во Владимир привезут Казанскую икону Божией Матери В Москве состоялся молебен о Победе, который...

Во Владимир привезут Казанскую икону Божией МатериВ Москве состоялся молебен о Победе, который совершил Патриарх Кирилл. После этого началось общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери – Всероссийский молебен о Победе. В пресс-службе Владимирской епархии сообщили: чудотворная святыня посетит десятки городов России.Верующие владимирцы смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой.Московский список Казанской иконы Божией Матери – икона Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени она стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского, и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. В епархии уточняют: именно через эту икону после трёхдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков.После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведённый Казанский собор.Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора, а вернуть ее удалось только 105 лет спустя.Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года – в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства.Во Владимире святой образ будут встречать 16 мая в 20:30 в Богородице-Рождественском монастыре. Икона Богородицы будет пребывать в этой же обители до 18 мая 19:00.Фото: Владимирская епархия | Вконтакте