94-летний многоквартирный дом №18 на улице Варварка во Владимире расселили. Сделать это удалось через суд. Несмотря на то, что дом признали аварийным в 2020 году, а срок расселения истёк в мае 2022

94-летний многоквартирный дом №18 на улице Варварка во Владимире расселили. Сделать это удалось через суд. Несмотря на то, что дом признали аварийным в 2020 году, а срок расселения истёк в мае 2022 года, там продолжали жить люди. Как рассказали в прокуратуре, на момент проверки доме были зарегистрированы 7 человек – нанимателей жилых помещений.Прокурор обратился в