Патриотические беседы объединяют. В канун празднования Дня Победы в опорном вузе области обсудили развитие патриотизма в регионе. Встречу назвали соответствующе – «Никто не забыт. Ничто

Патриотические беседы объединяют. В канун празднования Дня Победы в опорном вузе области обсудили развитие патриотизма в регионе. Встречу назвали соответствующе – «Никто не забыт. Ничто не забыто». За круглым столом собрались: ректор ВлГУ, председатель Законодательного собрания вместе с депутатами и представили патриотических организаций, которые поделились своим опытом в патриотическом воспитании. Сергей Хорошев, председатель регионального исполкома