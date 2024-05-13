Выставка из частного собрания дизайнера Наталии Алёшиной (г. Орёл) откроется во Владимире 15 мая. 30 лет назад женщина получила в подарок свою первую Барби и с тех пор насобирала около 1000 кукол.

Выставка из частного собрания дизайнера Наталии Алёшиной (г. Орёл) откроется во Владимире 15 мая. 30 лет назад женщина получила в подарок свою первую Барби и с тех пор насобирала около 1000 кукол. В экспозиции представлены куклы разных фирм и видов: фарфоровые «интерьерные» и шарнирные виниловые куклы. Также можно будет увидеть образцы, которые отсылают к старинным