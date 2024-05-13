Во Владимире студенты принимают участие во Флагманском Слете Площадкой стал Институт развития...

Во Владимире студенты принимают участие во Флагманском СлетеПлощадкой стал Институт развития образования имени Новиковой.Слёт организован при поддержке проекта "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия - страна возможностей". Его участники- 140 человек. В течение двух дней студенческой молодежи предстоит создать творческие проекты, нацеленные на решение задач образовательных организаций.Прежде всего - это формирование кадрового резерва в сфере основного общего и среднего профессионального образования. Реализовать проекты совместно с экспертами планируется уже осенью 2024 года на базе школ Владимирской области.Марина Артамонова, ректор Владимирского института развития образования:- Это студенты наших педагогических колледжей области и не педагогических специальностей. Как из университета, так и из колледжей. Все , что молодой специалист видит сейчас в школе, все что можно было бы усовершенствовать продвинуть, приложить свои собственные усилия в рамках воспитания, образования, развития. Было бы здорово.Светлана Арлашина, первый заместитель Министра образования Владимирской области:- Флагманы образования - это такой социальный лифт для талантливых педагогов и руководителей сферы образования. Это площадка для творчества и инициативы , прекрасная возможность проявить свои способности и таланты.