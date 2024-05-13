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<a href="https://33live.ru/novosti/13-05-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-dlya-stancij-skoroj-pomoshhi-zakupyat-6-mashin-na-30-millionov.html" target="_blank">Во Владимирской области для станций скорой помощи закупят 6 машин на 30 миллионов</a> - 6 автомобилей скорой помощи закупят для ССП во Владимирской области. На обновление автопарка выделят более 30 миллионов рублей из областного бюджета, рассказали в пресс-службе минздрава.