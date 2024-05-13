6 автомобилей скорой помощи закупят для ССП во Владимирской области. На обновление автопарка выделят более 30 миллионов рублей из областного бюджета, рассказали в пресс-службе минздрава.
6 автомобилей скорой помощи закупят для ССП во Владимирской области. На обновление автопарка выделят более 30 миллионов рублей из областного бюджета, рассказали в пресс-службе минздрава. Станция скорой медпомощи Владимира получит 2 автомобиля ( 1 – класса «В» (интенсивная терапия) и 1 – класса «С» (реанимобиль). Ковровская ССМП, Муромская ССМП, ССМП города Вязники, ССМП Гусь-Хрустального получат