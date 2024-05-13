Где отдохнуть ребенку летом? По этим вопросам и качеству безопасности детских товаров Роспотребнадзор проводит Всероссийскую «горячую линию». Специалисты дадут рекомендации по выбору

Где отдохнуть ребенку летом? По этим вопросам и качеству безопасности детских товаров Роспотребнадзор проводит Всероссийскую «горячую линию». Специалисты дадут рекомендации по выбору организации для детского отдыха и сборам ребенка в лагерь. Можно узнать о качестве интересующих детских товаров, одежде, обуви, игрушках, детского питания и книг. Если потребуется, операторы подскажут, как оформить жалобу на продавца. Телефоны