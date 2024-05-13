Перед судом предстанет водитель из Владимира.

Перед судом предстанет водитель из Владимира. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью третьего. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Трагедия произошла 15 декабря прошлого года на трассе Р-132 «Золотое кольцо». Правоохранители установили, что мужчина управлял машиной «Киа». Во время поездки он не справился с управлением, угодил на встречную полосу и врезался в «Ладу». В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля умерли на месте, ещё один гражданин получил тяжёлые травмы.В настоящее время уголовное дело в отношении владимирца передано в суд.