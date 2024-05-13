Об этом сообщили представители регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Во Владимирской области власти приведут в порядок ведущие к мемориалам дороги. Об этом сообщили представители регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.Так, коммунальщики отремонтируют в общей сложности 60 километров дорожного полотна. Один из таких участков – автотрасса «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики», протяжённость которой составляет порядка восьми километров. Дорога позволяет добраться до памятников в деревнях Шелдяково и Ермонино, а также к мемориалу в селе Дубки.Кроме того, дорожникам предстоит отреставрировать трассу от Владимира до Переславль-Залесского, там планируется заменить 25 километров асфальта, так как дороги ведут до обелисков в Андреевском и Кумино, а также в памятнику «Слава павшим героям в Фёдоровском.