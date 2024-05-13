Владимирская область пользуется популярностью среди женихов и невест из других городов. Так, к нам приезжали заключать брак пары из 44 регионов страны. Свадебной статистикой поделились в

Владимирская область пользуется популярностью среди женихов и невест из других городов. Так, к нам приезжали заключать брак пары из 44 регионов страны. Свадебной статистикой поделились в правительстве области. Всего за апрель в регионе было заключено 436 браков. Самой юной невесте — 17 лет, а самой взрослой – 73 года. Самому молодому жениху – 17 лет,