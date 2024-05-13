На текущей неделе, с 13 по 19 мая, во Владимирскую область наконец-то придёт тепло.

На текущей неделе, с 13 по 19 мая, во Владимирскую область наконец-то придёт тепло. Об этом рассказала регионального правительства, ссылаясь на данные российских синоптиков.Если в понедельник в областной столице температура воздуха днём будет находиться в районе +10 градусов Цельсия, то уже к среде потеплеет до +16. А в четверг, 16 мая, ртутные столбики поднимутся до +19 градусов.На небе будет малооблачно, осадки не ожидаются.