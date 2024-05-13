Волонтёры Меленковского района направили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО От...

Волонтёры Меленковского района направили новую партию гуманитарной помощи в зону СВООт строительных материалов до пасхальных куличей.В общей сложности в зону СВО доставили 15 тонн груза. Это не только необходимое снаряжение и оборудование, но и продукты. К примеру, на фронт доставили меленковский картофель.Сопровождением и доставкой груза занимался Алексей Антипов, координатор группы "Меленки. Своих не бросаем". Транспорт в зону специальной военной операции предоставило правительство Владимирской области.- Всем детям огромное спасибо. Все письма солдатам передали. Ребята читают. Ещё раз всем жителям Меленковского района, всем, кто участвовал в сборе данной гуманитарной помощи для подразделения огромное спасибо!- Спасибо за гуманитарную помощь, оказанную Вами. Передаю привет девочке Еве, ей 4 годика- за ее письмо. Я его прочитал.