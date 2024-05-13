Волонтёры Меленковского района направили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО
От...
Волонтёры Меленковского района направили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО
От строительных материалов до пасхальных куличей.
В общей сложности в зону СВО доставили 15 тонн груза. Это не только необходимое снаряжение и оборудование, но и продукты. К примеру, на фронт доставили меленковский картофель.
Сопровождением и доставкой груза занимался Алексей Антипов, координатор группы "Меленки. Своих не бросаем". Транспорт в зону специальной военной операции предоставило правительство Владимирской области.
- Всем детям огромное спасибо. Все письма солдатам передали. Ребята читают. Ещё раз всем жителям Меленковского района, всем, кто участвовал в сборе данной гуманитарной помощи для подразделения огромное спасибо!
- Спасибо за гуманитарную помощь, оказанную Вами. Передаю привет девочке Еве, ей 4 годика- за ее письмо. Я его прочитал.