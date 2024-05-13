11 мая в концертном зале Юпитер состоялось мероприятие, посвященное 10-летию Volga Champ — одному из самых масштабных всероссийских танцевальных чемпионатов, который проводится в Нижнем Новгороде.

Посмотреть, а — самое главное — заявить о себе собрались танцоры не только Нижнего Новгорода, но и других регионов России: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы и даже Якутска. В качестве судей — компетентные, известные на весь мир танцоры: STK, Аня Тарасенко, Maté Ninja, Иван Маслов и многие другие, за которыми можно было наблюдать на проектах Танцы и Новые танцы.Это был один из дней, где танцоры принимали участие в номинациях Beginners level 1 и level 2. Сам чемпионат проходил с 5 по 12 мая, где были включены танцевальные кэмпы, батлы и образовательные программы. Атмосфера мероприятия — это отдача двух сторон: зрителей и участников, которые подчеркивают важность проекта.Конечно, люди едут сюда за призовым местом. Но каждой команде, помимо этого, всегда хочется показать свой танец и получить некое признание, как со стороны жюри, так и зрителя… — поделилась эмоциями после выступления хореограф-постановщик команды ISTOMA и AS team из Нижнего Новгорода Анна Селезнева. — После выступления всегда важно понимать, что все случилось и изменить уже ничего нельзя. Будем работать дальше и стремиться к самому лучшему варианту исполнения. А пока — эмоциональное похмелье.С каждым годом чемпионат привлекает новые команды и продолжает наблюдать за улучшениями уже известных участников. Это позволяет развивать танцевальную культуру во всей стране. Незабываемые эмоции, завораживающие перформансы и постановки — это то, на что в первую очередь хотят посмотреть танцоры разных городов.