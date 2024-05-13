По итогам четырех месяцев текущего года жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) получили на покупку и строительство индивидуальных домов более полутора миллиардов рублей.

По итогам четырех месяцев текущего года жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) получили на покупку и строительство индивидуальных домов более полутора миллиардов рублей. Это на 26% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Такова статистика банка ВТБ.По итогам четырех месяцев 2024 года по всей стране заемщики оформили более 3,2 тысяч кредитов на индивидуальное жилищное строительство и покупку готовых домов. Общий объем сделок составил более 19 млрд рублей, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Чаще всего ипотеку на ИЖС и готовые дома клиенты оформляют в Москве и области, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае.За счет более низких ставок ипотека на загородную недвижимость в основном оформляется по госпрограммам, доля которых в структуре выдач растет. В апреле уже почти 60% заемщиков банка провели сделки на льготных условиях против 13% годом ранее.Средний размер одного кредита на загородную недвижимость составил по итогам апреля 5,8 млн рублей – на 200 тысяч больше, чем в начале года, но примерно на 930 тысяч меньше, чем в прошлогоднем апреле. Подавляющее большинство клиентов (81%) приобретают готовые дома. Их средняя площадь по итогам прошлого месяца составила 146 кв. метров, снизившись за год на 14 кв. метров.«Спрос россиян на частные дома стимулирует рост всего рынка ипотеки. В прошлом году объем выдач кредитов на загородную недвижимость в России вырос более чем на 70%, до 822 млрд рублей. Из них свыше 65% заемщики получили на индивидуальное строительство. В этом году только на цели ИЖС прогнозируется рост продаж до 1 трлн, что станет новым рекордом. При этом потенциальный спрос россиян на загородную недвижимость гораздо выше.», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.Он добавил, что дальнейшее развитие рынка загородной недвижимости поддержит планируемый запуск механизма эскроу-счетов. На рынке многоквартирных домов этот инструмент повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства.В целом по стране по итогам четырех месяцев россияне получили на покупку и строительство индивидуальных домов более 290 млрд рублей. Это на 12% превышает результат аналогичного периода прошлого года. По итогам 2024 года только на цели ИЖС ожидается рост выдач ипотеки до 1 трлн рублей.