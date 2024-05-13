Об этом сообщили представители регионального Управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю клещи покусали 117 владимирцев, в этом числе 33 ребёнка. Об этом сообщили представители регионального Управления Роспотребнадзора.Так, после проведённых исследований было выявлено два заразных членистоногих – насекомые оказались переносчиками моноцитарного эрлихиоза человека.Напомним, с тех пор, как 31 марта был зафиксирован первый укус, на территории Владимирской области зафиксировано 377 пострадавших от клещей.