35 лет назад фильм Эльдара Рязанова Служебный роман был удостоен государственной премии РСФСР. Давайте вместе вспомним любимую картину.

35 лет назад фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" был удостоен государственной премии РСФСР. Давайте вместе вспомним любимую картину.В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написали пьесу "Сослуживцы". Она имела большой успех и была поставлена во многих театрах страны. А в 1973 году появился и телеспектакль. Но Рязанову он не понравился, вот и решил режиссер снимать фильм. Ленту полюбит вся страна!В картине занятый суперзвезды советского экрана – Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Людмила Иванова, Георгий Бурков... Воплощенных ими героев в "Служебном романе" любит уже несколько поколений зрителей. Давайте вместе вспомним лучшие фразы и моменты из кинокартины!