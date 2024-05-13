Бизнесмены, волонтёры и неравнодушные жители Меленковского района Владимирской области собрали и отправили находящимся на передовой землякам 15 тонн помощи.

Бизнесмены, волонтёры и неравнодушные жители Меленковского района Владимирской области собрали и отправили находящимся на передовой землякам 15 тонн помощи. Об этом 12 мая рассказала регионального правительства.Сопровождать ценный груз отправился координатор группы «Меленки. Своих не бросаем» Алексей Антипов. Участникам специальной военной операции повезли необходимое снаряжение и оборудование, продукты питания и питьевую воду, строительные материалы и маскировочные сети, а также другие вещи. Отмечается, что транспорт для доставки помощи предоставило правительство Владимирской области.«Защитники от души благодарят земляков - всех, кто помогает и поддерживает их. Отдельный привет отправляется 4-летней девочке Еве, которая написала бойцам письмо», - говорится в сообщении пресс-службы.