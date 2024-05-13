Жителям Владимирской области рассказали, как граждане относятся к нейротехнологиям в...

Жителям Владимирской области рассказали, как граждане относятся к нейротехнологиям в медицинеНейротехнологии – это совокупность методов считывания информации с нервной системы и управления ею. В медицине они представляют собой современные способы исследования и лечения заболеваний и имеют огромный потенциал для изменения возможностей человека.Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет результаты опроса россиян о нейротехнологиях в медицине.- 73% россиян верят, что нейротехнологии в будущем заметно повлияют на человечество: благодаря им мы сможем понять наш мозг, приумножить его возможности, сможем управлять своим мозгом через гаджеты и даже объединить мозг отдельных людей в единую сеть.- 22% совершенно не верят в подобный сценарий.При это отношение к ним в нашем обществе скорее неоднозначное. Мы понимаем, на что способны нейротехнологии в медицине, но многих это пугает:- 47% с опаской относятся к таким инновациям в медицине.- 41% возлагают на них надежду.Любопытно: чем выше уровень информированности о нейротехнологиях, тем чаще они воспринимаются позитивно: среди тех, кто хорошо разбирается в теме, 53% относятся к ним с надеждой, а среди тех, кто ничего не знает о таких технологиях, этот вариант выбирают 35%.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений