Жителям Владимирской области рассказали, какая разработка улучшит диагностику рака В издании...

Жителям Владимирской области рассказали, какая разработка улучшит диагностику ракаВ издании «ТАСС» рассказали, что российские и французские физики разработали алгоритм, позволяющий системам компьютерного зрения в два раза уменьшить погрешность при определении границ клеток и при оценке числа их соседей на микрофотографиях клеточных слоев, что необходимо для выявления опухолей.В пресс-службе Российского научного фонда уточнили, что такой подход лучше чувствует неравномерности размеров и формы клеток, что повысит точность диагностики рака.Раковые клетки более вытянуты, чем здоровые, и среди них на 10-15% реже, чем обычно, встречаются те, что граничат с шестью другими клетками, то есть имеют шесть "соседей".В теории, это позволяет выявлять новообразования в том случае, если врач или исследователь сможет точно подсчитать число клеток на фотографии и определить их границы. В настоящее время при анализе снимков алгоритмы допускают погрешности.Ученые разработали математический подход, позволяющих снизить эту погрешность благодаря тому, что очертания клеток определяются двумя разными способами:1. Алгоритм пытается определить границы клеток, ориентируясь на их предположительные ядра.2. Алгоритм ищет границы клеток путем локализации точек, в которых сходятся несколько межклеточных границ.В перспективе это значительным образом повысит точность диагностики рака при помощи систем машинного зрения.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений