Зита и Гита из владимирского приюта ищут новый дом и любящих хозяев Сегодня в нашей традиционной...

Зита и Гита из владимирского приюта ищут новый дом и любящих хозяевСегодня в нашей традиционной рубрике "Хочу домой" сразу две молодые собачки - Зита и Гита. Они остались без присмотра в Петушинском районе. Хозяйка слегла и заботиться о питомцах больше не может. Девочкам ищут новый дом и любящих хозяев.Зите и Гите - около года. Стерилизованы, от паразитов обработаны. И со здоровьем - полный порядок. По характеру приветливые и добрые. Долгое время сидели взаперти, поэтому будут рады долгим прогулкам. Сообразительные.К поводку их приучали - будут ходить при должной тренировке, говорят волонтёры. Подробная информация о хорошеньких Зите и Гите - по телефону.Телефон ответственного волонтёра: 8 960-719-90-80