В полицию поступило сообщение от женщины о том, что из ее квартиры пропали денежные средства, несколько шуб из натурального меха и золотые ювелирные украшения...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Раменки задержали 49-летнего неработающего ранее судимого приезжего по подозрению в краже из квартиры ювелирных изделий и денежных средств на общую сумму около 7 миллионов рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Раменки г. Москвы поступило сообщение от жительницы района о том, что из ее квартиры на Мичуринском проспекте пропали денежные средства в российской и иностранной валюте, несколько шуб из натурального меха и золотые ювелирные украшения. Материальный ущерб составил около 7 миллионов рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник при помощи специальных инструментов вскрыл замок входной двери и тайно похитил вышеуказанные вещи. В ходе обыска по месту жительства задержанного часть похищенного была обнаружена и изъята.Следственным отделом ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93