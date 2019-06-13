Злоумышленник, взобравшись по газовой трубе и отжав створку окна балкона, пытался проникнуть в квартиру пенсионера...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное по приметам задержали подозреваемого в покушении на кражу из квартиры пенсионера.В полицию обратился 85-летний житель района. По словам заявителя, неизвестный, взобравшись по газовой трубе и отжав створку окна балкона, пытался проникнуть в его квартиру, расположенную на втором этаже. Однако, заметив внутри пенсионера, он спрыгнул и скрылся.В результате отработки территории сотрудники экипажа автопатруля по приметам на Ореховом бульваре задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража».Пресс-служба УВД по ЮАО8 (495) 734-61-22