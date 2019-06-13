К женщине подбежал неизвестный и попытался сорвать с шеи золотую цепочку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали 39-летнего москвича, подозреваемого в попытке грабежа», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что шла по Федеративному проспекту с коляской, в которой находился ее ребенок, когда к ней подбежал неизвестный и попытался сорвать с шеи золотую цепочку стоимостью 200 тысяч рублей. Однако женщина оказала ему сопротивление, и неизвестный скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Новогиреевской улице.По данному факту следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО