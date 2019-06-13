20 лет назад российские десантники совершили 600-километровый марш-бросок из Боснии на Приштину, заняв аэропорт Слатина накануне переброски туда натовских войск.

20 лет назад российские десантники совершили 600-километровый марш-бросок из Боснии на Приштину, заняв аэропорт Слатина накануне переброски туда натовских войск. Операция стала полной неожиданностью для Альянса и позволила Москве добиться размещения своих миротворцев на севере Косово. 12 июня в крае отмечали две даты. Пока власти непризнанной республики чествовали Билла Клинтона и Мадлен Олбрайт, жители сербских анклавов вспоминали, как в июне 1999-го встречали российскую колонну.Босния и Герцеговина. Город Углевик. На дороге у электростанции выстраивается колонна из российской техники. Бронетранспортеры и грузовики "Урал" в 5 утра начинают движение. До Приштины — больше 600 километров.Такого никто не ожидал. 15 бронетранспортеров и 35 грузовиков "Урал" молниеносно движутся на юг. Из Углевика — через Белград и Ниш. Дальше до Приштины — через горы. Когда достигают косовского края, люди буквально не дают технике проехать.Измученные бомбежками НАТО и албанскими террористами УЧК сербы российских десантников встречают с цветами и подарками. Приветствуют наших военных и югославская армия. Ее подразделения движутся в обратном направлении.Переброска британских частей для сухопутной операции должна была начаться 12 июня. Аэродром Слатина — единственное место в крае, где могут садиться тяжелые самолеты. Но российские военные опережают натовцев на четыре часа. Над аэропортом поднимают российский триколор и флаг ВДВ. Удивлен, без преувеличения, весь мир. Телеканалы транслируют происходящее в прямом эфире.Когда британская бронеколонна все-таки подходит, американский генерал, командующими силами НАТО Уэсли Кларк приказывает занять аэропорт. Британский генерал Джексон отвечает, что не хочет начинать Третью мировую."Я был первым сербским солдатом, который встретил российских десантников, — вспоминает Новица Костич, техник-связист, который 20 лет назад нес службу в аэропорту. — Это было как освобождение для нас, когда мы увидели русских. Мы посмотрели друг другу в глаза, и сразу возникло невероятное доверие. Аэропорт Слатина имеет огромное значение. Рядом на горе находятся радары, с помощью которых можно контролировать небо над всеми Балканами".За несколько дней до марш-броска к аэропорту отправляют группу спецназа ГРУ во главе с майором Юнус-Беком Евкуровым. Именно она подготовила аэропорт к прибытию основных сил российского контингента. Детали разведывательной операции до сих пор секретны."Наш батальон находился совместно с миротворцами, в том числе Соединенных Штатов Америки, блока НАТО, и они не просто откуда-то вышли из пункта временной дислокации, где они отдельно располагались. Они располагались на виду у всех. Американцы отслеживали повседневный режим работы и распорядок дня наших частей, изучая, как наши военные живут. Но вот под носом у них они сумели оттуда выйти", — рассказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.Аэродром Слатина теперь — международный аэропорт Приштина. Но по-прежнему он принимает не только гражданские самолеты. Это единственный аэропорт в Косово, который подходит для переброски в край крупных группировок сухопутных сил, а потому один из самых охраняемых объектов. И особенно сегодня, когда в аэропорту встречают гостей. Билл Клинтон, Мадлен Олбрайт, Уэсли Кларк… Официальная Приштина широко отмечает 20-летие ввода войск международной безопасности."Преступник приезжает на место преступления. Конечно, у них нет никакого стыда, потому что ни один так и не ответил за те преступления, которые совершены над сербским народом", — сказал Владимир Лазаревич, генерал-полковник, командующий Приштинским корпусом югославской армии.Российские миротворцы находились в Косово до 2003 года. Но даже после того как последний эшелон покинул край, решение конфликтов на Балканах без учета мнения России невозможно.