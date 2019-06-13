Ольга Орлова выложила в своем Instagram новый пост. Публика моментально раскритиковала светскую львицу.

Ольга Орлова выложила в своем Instagram новый пост. Публика моментально раскритиковала светскую львицу.На фотографии экс-участница группы "Блестящие" стоит на фоне скал в темно-синем слитном купальнике. Волосы у нее распущены и небрежно ниспадают на плечи. Орлова уточняет, что фото не свежее и просит не упрекать ее в постоянном отдыхе. "Аномальная жара в Москве. Жаль, моря нет", – добавила артистка.Поклонники стали заваливать звезду комплиментами и лестными словами. "Один из самых красивых типов фигур – это как у вас – "груша". Тонкая талия и аппетитные бедра", "Я вам очень завидую, Оля, вы миниатюрная такая", "Статуэточка", "Куколка", – распылялись фанаты.Некоторые даже отметили сходство знаменитости с легендарными женщинами. "Русская Дженнифер Энистон", – отметила обожательница.Конечно, на этот раз не обошлось и без критиков. "Неудачно сфоткали! Ноги короткие. Или они и есть такие?", "Старуха", "Все время отдыхаете, ужас!", – не успокаивались злобные подписчики."А что жирная такая? Еще и ноги кривые", – попытался уколоть Орлову активный пользователь сети.Напомним, Ольгу часто обвиняют в злоупотреблении фотошопом. Как писали ранее , знаменитость снова попала под шквал критики. На этот раз за свой домашний образ.