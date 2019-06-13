Алена Водонаева выложила в своем Instagram пост в Stories. Она была явно не довольна случившимся.

Алена Водонаева выложила в своем Instagram пост в Stories. Она была явно не довольна случившимся.Ведущая выложила скриншот из паблика про известных звезд. Под выложенным фото авторы страницы More Celebrities.ru написали, что Водонаева любит звезд шоу-бизнеса и часто говорит об их недостатках.Создатели страницы отмечают, что на этот раз от ее зоркого глаза не ускользнули вокальные данные Ольги Бузовой. "Считаю, что каждый должен заниматься своим делом, но пою я лучше, чем Оля. Это не исключает других ее талантов – она молодец", – накануне Алена.Бывшая участница "Дома-2", в свою очередь, на такое заявление отреагировала агрессивно. Она авторов в том, что они всего лишь вырвали фразу из контекста. Также она назвала их помойными крысами. "Когда хочется быть писакой, но ты лох и лузер", – подписана скриншот Водонаева.Подписчики начали заступаться за Алену в комментариях. Они утверждали, что теледива абсолютно права в своих высказываниях. "Видела как пели в машине, мне понравилось. Ну, и на внешность вы красивая", – отметила обожательница."Наоборот, Алена очень хорошо про Ольгу сказала", – поддержала фанатка.Напомним, накануне Алена впервые озвучила причину развода. Как писали ранее , с уходом возлюбленного в жизни звезды ничего не изменилось.