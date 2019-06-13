Голкипер сборной России и петербургского Зенита Андрей Лунев принес искренние извинения за то, что устроил разборки с представителями одной из авиакомпаний в аэропорту Внуково.

Голкипер сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Лунев принес искренние извинения за то, что устроил разборки с представителями одной из авиакомпаний в аэропорту Внуково."Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений, – приводит слова Лунева пресс-служба "Зенита". – Никаких претензий к авиакомпании у меня быть не может: я всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что обстоятельства бывают разными, но такое поведение с моей стороны неприемлемо".Напомним, вратарь был задержан полицейскими, прошел медосвидетельствование, показавшее наличие алкоголя в крови. В отношении Лунева составлен протокол о мелком хулиганстве. Футболист в итоге заплатил административный штраф и улетел в Санкт-Петербург другим рейсом.