Бывшая супруга разочарована в Народном артисте. Иван Краско получил нелесную характеристику от Натальи Вяль.

Бывшая супруга разочарована в Народном артисте. Иван Краскополучил нелесную характеристику от Натальи Вяль.Не так давно звезда советского кино развелась с четвертойженой и вернулась к третьей супруге Наталье Вяль и детям. ИванКраско надеялся восстановить отношения и даже мечтал о ребенке.Между тем вскоре выяснилось, что Вяль не собирается вновьвступать в брак с артистом. Ивана Ивановича она впустила в дом только на правахотца детей. Женщина давно встречается с другим мужчиной. Узнав об этом Краскоразозлился и заявил, что уйдет в дом престарелых.По словам Натальи Вяль, угрозы народного артиста – это пустойзвук. Якобы Иван Иванович никуда от нее переезжать не собирается, более тоговыкурил ее из собственной спальни.Экс-супруга артиста отметила, что в быту от Краско нетникакой помощи, все хозяйственные дела только на ее плечах. Также Иван Ивановичвообще не занимает детьми."Я, чем дальше, тем больше разочаровываюсь в Краско как вотце. Может быть, у меня был не самый лучший папа, который пил. Но он все равнозанимался моим воспитанием, требовал, где-то был чересчур строг. А тут я вообщеничего такого не наблюдаю", – рассуждает Наталья.Вяль отметила, что Краско только мешает воспитательномупроцессу. Мальчишек он очень балует. Женщина отметила, что сыновья плохо учатсяв школе, их условно перевели в следующий класс, при этом отец все равно дает им деньги."Это за какие успехи? Дети в школе не успевают, а он им деньги дарит.Никакого воспитательного процесса", – отметила экс-супруга .По словам Вяль у народного артиста не сложились отношения ис другими наследниками. Например, с внебрачной дочерью Мариной, которая переехала вСША, он практически не общается. Старшая дочь Галина от первого брака дажеотчество сменила. Ее воспитывал другой мужчина, биологического родителя онапочти не знала."Он учился на дневном, да еще оставался после занятий в театре университетском позаниматься, а жили они в деревне. И это все вместо того, чтобы лететь домой к жене и дочке. А представляете, какое было тогда время: ни памперсов, ничего, вода из колодца. Ну и зачем такой папа?" – обнародовала экс-супруга позорную подноготную артиста.Наталья Вяль отметила,что заботиться только о появлении потомства, то, как его дети будутжить, ему мало интересно. Об этом сообщает сайт