Актриса дала большое интервью.
Чулпан Хаматова только что закончила съемки в фильме Доктор Лиза, который
посвящен знаменитому врачу и правозащитнице Елизавете Глинке.
Актриса дала большое интервью.
Чулпан Хаматова только что закончила съемки в фильме "Доктор Лиза", который
посвящен знаменитому врачу и правозащитнице Елизавете Глинке.
Артистка призналась, что
играть роль доктора Лизы она согласилась сразу, однако поставила условие:
сценарий фильма должен был быть хорошим. Хаматовой призналась, что отклонила
несколько вариантов, так как они, по ее мнению, были слишком "пресными" и не
отражали реальность, которая, порой, бывает неприглядной.
"Хотелось показать ее живым
человеком, каким она была, который делает поступки правильные и неправильные. Сомневающийся,
рефлексирующий, слабый, сильный, грубый, нежный – всю палитру
благотворительности",– сказала Чулпан Хаматова в YouTube-шоу "А поговорить!"
Звезда призналась, что,
погружаясь в своего персонажа, в какой-то момент поняла, что переняла некоторые его качества. Елизавета Глинка подарила ее личности новые грани. Хаматова
стала более открытой, общительной и даже дерзкой. Она сама себя не узнает.
Между тем Чулпан не стала
отрицать, что у реальной Глинки были и негативные черты. По словам Хаматовой, доктор
Лиза могла легко вычеркнуть человека из жизни, выкинуть неугодного из своего
круга общения.
По словам знаменитости, фильм – это не биография Глинки. Все действие происходит в один день.
Добавим, что по сценарию правозащитница
и ее муж Глеб собираются отмечать годовщину – 30 лет со дня свадьбы. ждет гостей, должны приехать обязана заехать на
Павелецкий вокзал, именно в этот день там ее фонд "Справедливая
помощь" принимает пациентов. Поездка оказалась полна сюрпризов.