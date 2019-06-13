Актриса дала большое интервью. Чулпан Хаматова только что закончила съемки в фильме Доктор Лиза, который посвящен знаменитому врачу и правозащитнице Елизавете Глинке.

Актриса дала большое интервью.Чулпан Хаматова только что закончила съемки в фильме "Доктор Лиза", которыйпосвящен знаменитому врачу и правозащитнице Елизавете Глинке.Артистка призналась, чтоиграть роль доктора Лизы она согласилась сразу, однако поставила условие:сценарий фильма должен был быть хорошим. Хаматовой призналась, что отклониланесколько вариантов, так как они, по ее мнению, были слишком "пресными" и неотражали реальность, которая, порой, бывает неприглядной."Хотелось показать ее живымчеловеком, каким она была, который делает поступки правильные и неправильные. Сомневающийся,рефлексирующий, слабый, сильный, грубый, нежный – всю палитрублаготворительности",– сказала Чулпан Хаматова в YouTube-шоу "А поговорить!"Звезда призналась, что,погружаясь в своего персонажа, в какой-то момент поняла, что переняла некоторые его качества. Елизавета Глинка подарила ее личности новые грани. Хаматовастала более открытой, общительной и даже дерзкой. Она сама себя не узнает.Между тем Чулпан не сталаотрицать, что у реальной Глинки были и негативные черты. По словам Хаматовой, докторЛиза могла легко вычеркнуть человека из жизни, выкинуть неугодного из своегокруга общения.По словам знаменитости, фильм – это не биография Глинки. Все действие происходит в один день.Добавим, что по сценарию правозащитницаи ее муж Глеб собираются отмечать годовщину – 30 лет со дня свадьбы. ждет гостей, должны приехать обязана заехать наПавелецкий вокзал, именно в этот день там ее фонд "Справедливаяпомощь" принимает пациентов. Поездка оказалась полна сюрпризов.